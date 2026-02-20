Superliga de fútbol playa: Superfervor pynandi

El domingo se disputarán mas juegos, y el lunes se conocerá al mejor de la primera de tres etapas.

Los clubes están divididos en 2 grupos de 4.

* Debut y goleada auriazul. En uno de los juegos de ayer, incursionó el campeón Sportivo Luqueño y goleó 5-1 a Recoleta FC.

Cartelera de la Fecha 2

Los juegos de este sábado, con arranque a las 18:00, son los siguientes:

Libertad de Barcequillo vs. Sportivo Luqueño (Grupo A), Garden Club vs. Deportivo Luque (B), 4 de Agosto vs. Recoleta FC (A) y San Miguel vs. San Antonio (B).

Tercera fecha

El programa dominical, también desde las 18:00, contempla los siguientes partidos:

San Antonio vs. Garden Club (Grupo B), Sportivo Luqueño vs. 4 de Agosto (A), Deportivo Luque vs. San Miguel (B) y Recoleta FC vs. Libertad de Barcequillo (A).

Los dos mejores de cada grupo jugarán la final, este lunes, a partir de las 18:00, mientras por el tercer puesto lo harán los equipos que sean escoltas del primero de cada grupo, a las 17:00.

Al final de las tres etapas de la Superliga, clasificarán a la fase final los seis clubes que culminen con mejor ubicación.