20 de febrero de 2026 - 22:21

Superliga de fútbol playa: Superfervor pynandi

Recoleta y Sportivo Luqueño se trenzaron ayer en el arranque de la Superliga de Fútbol Playa.
Este sábado prosigue la Superliga 2026 de Fútbol Playa en el Estadio Mundialista “Los Pynandi”, cuya jornada inaugural se vivió este viernes en la arena con la participación de ocho clubes.

El domingo se disputarán mas juegos, y el lunes se conocerá al mejor de la primera de tres etapas.

Los clubes están divididos en 2 grupos de 4.

* Debut y goleada auriazul. En uno de los juegos de ayer, incursionó el campeón Sportivo Luqueño y goleó 5-1 a Recoleta FC.

Cartelera de la Fecha 2

Los juegos de este sábado, con arranque a las 18:00, son los siguientes:

Libertad de Barcequillo vs. Sportivo Luqueño (Grupo A), Garden Club vs. Deportivo Luque (B), 4 de Agosto vs. Recoleta FC (A) y San Miguel vs. San Antonio (B).

Tercera fecha

El programa dominical, también desde las 18:00, contempla los siguientes partidos:

San Antonio vs. Garden Club (Grupo B), Sportivo Luqueño vs. 4 de Agosto (A), Deportivo Luque vs. San Miguel (B) y Recoleta FC vs. Libertad de Barcequillo (A).

Los dos mejores de cada grupo jugarán la final, este lunes, a partir de las 18:00, mientras por el tercer puesto lo harán los equipos que sean escoltas del primero de cada grupo, a las 17:00.

Al final de las tres etapas de la Superliga, clasificarán a la fase final los seis clubes que culminen con mejor ubicación.