De Miñaur, eliminado del torneo ATP de Acapulco

Patrick Kypson, 103 del ranking y proveniente de la clasificación, se impuso a De Miñaur luego de dos horas con 39 minutos.
El australiano buscaba su tercer título en el torneo de Acapulco, luego de ganarlo en 2023 y 2024.
Antes, el español Alejandro Davidoch Fokina, cuarto preclasificado, derrotó al alemán Daniel Altmaier en dos mangas con pizarra de 7-5 y 6-3. Davidovich Fokina (14) logró la victoria sobre Altmaier (53) en una hora con 34 minutos.
“Ha sido un partido raro, ha habido rachas de viento que no sentíamos los dos la bola, se ha quedado pegada en la raqueta, los dos no nos hemos sentido cómodos jugando ni hemos enseñado nuestro máximo nivel, pienso que ha sido un partido más mental que táctico y técnico”, comentó Davidovich Fokina.
El Abierto Mexicano de tenis es un torneo categoría ATP 500, se juega en las pistas de superficie dura de la Arena GNP y reparte una bolsa de 2,4 millones de dólares.
Resultados de la en primera ronda
Alejandro Davidoch Fokina (ESP) derrotó a Daniel Altmaier (GER) 7-5 y 6-3.
Miomir Kecmanovic (SRB) a Tristan Schoolkate (AUS) 6-2 y 6-2.
Brandon Nakashima (USA) a Elias Ymer (SWE) 6-3 y 6-4.
Patrick Kypson (USA) a Alex de Miñaur (AUS) 6-1, 6-7 (4/7) y 7-6 (7/4).
Rafael Jodar (ESP) a Cameron Norrie (GBR) 6-3 y 6-2.
Valentin Vacherot (MON) a Coleman Wong (HKG) 4-6, 6-3 y 6-2.
Aleksandar Kovacevic (USA) a Adam Walton (AUS) 7-6 (7/1) y 7-6 (7/3). AFP