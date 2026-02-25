Daniel Vallejo luego del triunfo en Chile Open: “Día inolvidable”

Histórico: Adolfo Daniel Vallejo logró el primer triunfo en el Circuito ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). El paraguayo ingresó al cuadro principal del Abierto de Chile (ATP 250) después de superar dos fases de la qualy y en el debut en Primera Ronda, derrotó al italiano Franceso Passaro por 6-3, 3-3 y retiro en la arcilla del Court Central del San Carlos de Apoquindo.

“Un día inolvidable, mi primera victoria ATP”, expresó Vallejo en una publicación en Instagram. La raqueta número 1 de Paraguay rompió una sequía de 15 años y 9 meses sin triunfos de tenistas nacionales en la principal categoría del deporte: el último fue con Ramón Delgado, quien superó 6-7, 6-2 y 6-4 al alemán Andreas Beck en el Masters 1.000 de Indian Wells 2010.

“Otra etapa más superada”

“Otra etapa más superada en este lindo camino. Gracias a todos por formar parte de esto”, añadió Vallejo en la red social. En la próxima ronda del certamen trasandino, el guaraní de 21 años medirá al estadounidense Emilio Nava, quien eliminó al italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-4. El partido está programado para el jueves, con horario a confirmar.

Daniel Vallejo tras el triunfo en el Chile Open