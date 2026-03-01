Hanfmann y Darderi, finalistas del Abierto de Santiago

El alemán Yannick Hanfmann, de 34 años, 81 del mundo, dio la sorpresa y venció a Francisco Cerúndolo (19°) por 6-3 y 6-4 para matricularse en el juego por la corona de este torneo de categoría ATP 250.

Tras despachar en semifinales a la mejor raqueta de Latinoamérica y primer sembrado en Chile, Hanfmann buscará este domingo el primer título de su carrera, en un certamen que cierra la gira sudamericana sobre canchas de polvo de ladrillo.

A sus 27 años, Fran Cerúndolo falló en la búsqueda de su quinto título desde 2022, dos semanas después de consagrarse campeón del Abierto de Buenos Aires por primera vez.

“Es un gran jugador y sabía que hoy tenía que dar lo mejor de mí, y lo hice. Estoy muy, muy contento”, dijo el europeo a la transmisión oficial del torneo tras su victoria contra el argentino.

En la otra llave, el italiano Luciano Darderi (21°) hizo valer su favoritismo al derrotar al argentino Sebastián Báez (52°), tercer sembrado, por 6-4 y 6-3.

Finalista en Buenos Aires, donde sucumbió ante Frn Cerúndolo, Darderi, segundo preclasificado, aspira a ganar su quinto trofeo en el circuito. El duelo consagratorio se iniciará a las 19:30, hora paraguaya. AFP