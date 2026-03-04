ATP se hará cargo de gastos de jugadores atrapados en Emiratos Árabes

La ATP salió al paso de una información divulgada el martes de que existía un ofrecimiento de salida de la zona a los tenistas, por avión, con destino a Milan, el próximo viernes, al precio de 5.000 euros, y aseguró que es falsa y que se hará cargo de los gastos de transporte de los jugadores.

Lea más: Sabalenka, a favor de los partidos a cinco sets

“Tras la cancelación de los eventos del ATP Challenger Tour en Fujairah, la ATP ha estado trabajando estrechamente con los organizadores del torneo para apoyar a los jugadores en el recinto. El alojamiento y las necesidades esenciales siguen estando cubiertos por el torneo, y la ATP ha organizado y financiado íntegramente un vuelo chárter para facilitar las salidas desde la región sin coste alguno para los jugadores” , indicó el comunicado emitido este miércoles por la Asociación de Tenistas Profesionales.

La ATP, además, informó de que la mayoría de los jugadores atrapados en Dubái, como los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Karen Khachanov, o el neerlandés Tallon Griekspoor, han podido abandonar la zona este miércoles y podrán disputar el Masters 1000 de Indian Wells. EFE