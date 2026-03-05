Española Badosa, eliminada de Indian Wells

Yulia Putintseva se hizo con la victoria por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 24 minutos de partido contra Paula Badosa, y se enfrentará en segunda ronda a la danesa Clara Tauson (#17).

Badosa, que fue la campeona de este torneo en 2021, estuvo errática con su servicio y acumuló diez dobles faltas durante el partido.

La española dispuso de tres bolas de rotura con 3-3 en el primer set que podrían haber cambiado el transcurso del encuentro, pero las desaprovechó y acabó cediendo la manga después de perder su siguiente servicio.

Los problemas con el saque fueron más visibles durante el segundo set, en el que cedió ocho oportunidades de rotura a Putintseva, y siempre fue a remolque tras perder sus dos primeros servicios.

Badosa, que llegó a ocupar la segunda posición del ranking de la WTA en abril de 2022, arrastra problemas físicos en los últimos años.

En febrero decidió renunciar a disputar el WTA 1000 de Doha, en el que estaba inscrita, por problemas en la cadera, y se retiró en segunda ronda del torneo de Dubái. EFE