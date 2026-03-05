El búlgaro Dimitrov será el primer rival de Alcaraz en Indian Wells

Dimitrov, 42 del ránking ATP, se deshizo de Atmane (número 52) por 6-4, 5-7 y 6-4 en un intenso duelo de 2 horas y 25 minutos en el estadio central de Indian Wells.

El búlgaro, de 34 años, pasó así a segunda ronda, donde le espera Alcaraz, número uno del mundo, exento de la primera ronda por su condición de cabeza de serie.

Alcaraz y Dimitrov se han enfrentado seis veces, con un balance de 4-2 a favor del murciano. La última fue, precisamente, en la edición pasada de Indian Wells, donde Alcaraz derrotó a Dimitrov en los octavos de final.

El búlgaro regresó este mes de enero a la competición tras sufrir una lesión pectoral en Wimbledon que le mantuvo alejado de las pistas durante toda la segunda mitad de 2025.

"No es ningún secreto que no me estoy sintiendo bien ahí fuera. Se ven las dificultades que estoy teniendo en algunos momentos y cómo aparece la frustración, pero bueno, en cualquier día dado voy a intentar hacerlo lo mejor posible", afirmó después del partido con Atmane.

"Y al mismo tiempo voy a salir con la mentalidad de intentar llevarme el partido, porque eso no va a cambiar juegue contra quien juegue", añadió, sobre su encuentro con Alcaraz.