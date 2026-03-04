Tenis: Dani va por cuartos

Dani, preclasificado #1 del torneo de tenis que se disputa en la capital del vecino país, viene de disputar la primera ronda contra el estadunidense Tristan Boyer, al que batió en forma contundente por doble 6-2.

En cuanto al rival de turno, Schiessl, de 24 años, ocupa el puesto 444 del ranking mundial e ingresó al torneo brasileño desde la fase de clasificación.

En la primera ronda, en duelo de tenistas locales, Schiessl se impuso en la primera ronda a su compatriota Felipe Meligeni Rodrigues (28, #248).

En caso de conseguir la victoria, Dani se enfrentará al ganador del juego entre el argentino Facundo Díaz Acosta, quien recibió una plaza de reserva (SE) y el brasileño Luis “Guto” Miguel, que accedió al certamen por Wild Card.

Dani busca triunfos en challengers que le metan entre los 100 mejores del mundo y jugar los Grand Slams de la temporada, lo que está muy cerca que suceda.