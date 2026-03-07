Tenis
07 de marzo de 2026 - 14:21

Colombiana Osorio sorprende en Indian Wells

La colombiana Camila Osorio (24 años) viene dejando muy buenas sensaciones en Indian Wells.
La colombiana Camila Osorio (24 años) viene dejando muy buenas sensaciones en Indian Wells.Lorenzo Hernández

La colombiana María Camila Osorio anuló tres bolas de partido el viernes a la estadounidense Iva Jovic y ganó 4-6, 7-6 (4) y 6-3 para avanzar a la tercera ronda del torneo de Indian Wells.

Por ABC Color

Camila Osorio, #61 del ránking mundial, estuvo abajo 6-4 y 5-4 cuando Jovic tuvo sus tres bolas de partido, pero la colombiana consiguió anularlas y llevó el juego al desempate.

Lea más: Arranque contundente de Sinner

Se lo llegó por 7-4 y cambió la inercial de encuentro. La colombiana aumentó el nivel y recuperó solidez con el saque, mientras que Jovic no consiguió mantener el ritmo visto en la primera manga.

Osorio se escapó 4-0 por la vía rápida y, pese a perder un turno al saque, pudo sentenciar su pase de ronda con un definitivo 6-3. En la tercera ronda, la colombiana se medirá con la japonesa Naomi Osaka. EFE