Andreeva aplasta a la argentina Sierra con doble 6-0

Mirra Andreeva, campeona de la última edición de Indian Wells, tan solo necesitó 52 minutos para eliminar a Solana Sierra y celebró su victoria 100 en el circuito WTA.

La jugadora rusa, de 18 años, puede convertirse en la segunda mujer capaz de conquistar dos títulos consecutivos en el cemento californiano, después de Martina Navratilova.

En la tercera ronda, Andreeva se medirá con la checa Katerina Siniakova, quien viene de eliminar a la canadiense Leylah Fernández. EFE