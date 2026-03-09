Sinner avanza a octavos de final en Indian Wells

En esta próxima ronda, Jannik Sinner, #2 del mundo, se medirá el martes al estadounidense al brasileño João Fonseca (#35), que eliminó al estadounidense Tommy Paul en el desierto californiano.

Lea más: Alcaraz, en modo piloto automático

El duelo no empezó bien para Sinner, que cedió su primer juego ante Shapovalov (#39) , aunque solo fue un pequeño bache.

El italiano terminó con un 85 % de puntos ganados con su primer servicio y apenas perdió 11 puntos al saque. Además, aprovechó cuatro de las ocho bolas de ‘break’ de las que dispuso y cerró el partido con solo 11 errores no forzados y dos dobles faltas tras colocar un 77 % de sus primeros servicios.

Una auténtica máquina. Sinner solo necesitó 1 hora y 12 minutos para avanzar ronda, una declaración de intenciones hacia su gran rival, el murciano Carlos Alcaraz, #1 del mundo, que avanza con paso firme por el otro lado de cuadro tras un inicio avasallador de torneo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su camino hacia una hipotética final el próximo domingo, además de Fonseca en octavos, el italiano podría cruzarse con el español Alejandro Davidovich (#19) en cuartos de final y con el alemán Alexander Zverev (#4) en semifinales. EFE