Tenista rusa es suspendida por corrupción

La rusa Alana Tuayeva, de 26 años, que llegó a ser la 1.282 del ránking en setiembre de 2025, ha admitido todos los cargos de los que se le acusaban, incluyendo haber amañado dos de sus partidos a nivel ITF en 2023 y 2024.

Además de tener que cumplir esta sanción, tendrá que abonar una multa de 9.000 dólares (7.700 euros) , con otra multa de 21.000 dólares (18.000 euros) suspendida en caso de que no reincida.

Tuayeva fue suspendida de forma provisional el 19 de diciembre del año pasado y tendrá que estar fuera de las canchas hasta el 18 de septiembre de 2029 siempre y cuando abone la multa correspondiente.

Durante este periodo de suspensión, Tuayeva tendrá prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento tenístico autorizado y organizado por los miembros de la ITIA, es decir, ATP, ITF, WTA y las federaciones de Australia, Francia, Wimbledon y Estados Unidos, o cualquier otra asociación nacional. EFE