Zverev barre a Fils en Indian Wells

Sascha Zverev se convirtió así en el quinto tenista en alcanzar las semifinales de los nueve torneos Masters 1000, categoría sólo inferior a los Grand Slams que fue inaugurada en 1990.

El #4 mundial se impuso a Fils (32º) por 6-2 y 6-3 en el primer duelo de cuartos de final que se disputó este jueves. Su rival en semifinales, el sábado, salía del partido entre el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Learner Tien.

Por el otro lado del cuadro, el español Carlos Alcaraz chocaba con el británico Cameron Norrie y el inglés Jack Draper, defensor del título, frente al ruso Daniil Medvedev.

Bajo un poderoso sol en el desierto californiano, Zverev impuso toda su experiencia frente a un Fils que tardó poco en dar señales de desesperación.

El francés, de 21 años, que pugnaba por su primera semifinal de Masters 1000, destruyó su raqueta al estrellarla varias veces contra la pista tras ser quebrado por segunda vez y estar 4-1 abajo en el marcador.

Zverev, de 28 años, se quedó con el primer set en 43 minutos. A mediados del segundo, el germano encontró el break necesario para zanjar el duelo en apenas 82 minutos frente a Fils, que ya había caído en cuartos de final el año pasado con Medvedev.

Ganador de siete títulos de Masters 1000, Zverev logró superar de esta manera su barrera de cuartos de Indian Wells, en la que se había estrellado en 2021 y 2024. AFP