Histórico: ¡Adolfo Daniel Vallejo es Top 100 del ránking ATP!

La Asociación de Tenis Profesional (ATP) publicó hoy la actualización del ránking 2026. El lunes 16 de marzo es histórico para el tenis paraguayo por el regreso de un tenista nacional al Top 100: ¡Adolfo Daniel Vallejo ocupa el puesto 99 del mundo! El joven de 22 años escaló 5 lugares luego de sumar 44 unidades y alcanzar las 637. El uno es Carlos Alcaraz con 13.550 puntos.

“Histórico: Paraguay volvió a tener un Top 100 en el ranking ATP. Daniel Vallejo llegó al puesto 99 de la clasificación. ¡La gran esperanza del tenis guaraní!”, celebró la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) en las redes sociales. La raqueta 1 de Paraguay rompió la sequía de 20 años sin representantes entre los cien mejores: el último fue Ramón Delgado en 2005.

“Un nuevo hito para el tenis paraguayo El paraguayo @danivallejo8 sigue haciendo historia al ingresar al Top 100 del ranking de la ATP. Este gran logro vuelve a colocar a Paraguay entre los mejores del tenis mundial, alcanzando una posición que nuestro país no conseguía desde hace más de veinte años”, publicó la Asociación Paraguaya de Tenis (APT) sobre Adolfo Daniel Vallejos.

La APT y el puesto 99 de Adolfo Daniel Vallejo