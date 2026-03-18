De la clasificación a la llave principal del Masters de Miami

Rafael Jódar, #109 del mundo a sus 19 años, selló su pase al derrotar por un doble 6-4 al francés Benjamin Bonzi (#103) , y disputará su segundo Masters 1000 en marzo tras perder en primera ronda de Indian Wells.

Lea más: Osorio supera el primer filtro

Su compatriota Martín Landaluce (#151) remontó un set de desventaja al argentino Tirante, 81 del mundo, en un encuentro que se definió tras más de dos horas y media con marcador de 3-6, 7-5 y 6-4 para el español

Ignacio Buse, 63 del ranking ATP, lo logró por su parte en un encuentro apretado contra el chino Coleman Wong que se decidió en el tercer set (6-2, 3-6 y 6-3) , mientras que Vera (#119) se impuso en 1 hora y 43 minutos de partido al neozelandés Aleksandar Vucic (#93) por 6-3 y 7-6 (5).

La decepción en esta jornada vino de la mano del español Daniel Mérida, 135 del mundo, quien no pudo repetir su clasificación al cuadro final, como hizo en Indian Wells, tras caer por 0-6, 7-6 (2) y 2-6 contra el estadounidense Zachary Svajda (#96).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el cuadro femenino, la mexicana Renata Zarazúa, #90 del ranking WTA, cayó en el clasificatorio contra la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich por 3-6 y 4-6. EFE