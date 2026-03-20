Bucsa se retira en segunda ronda del Miami Open

Este era el primer partido de Bucsa, número 30 del mundo, en el torneo, y el marcador reflejaba un 2-6 y 2-3 en contra para la española cuando decidió retirarse por motivos que aún se desconocen.

La jugadora había pedido un tiempo médico en el primer set con el 2-5, y se retiró después de que Starodubtseva, en el puesto 108 del ranking WTA, le quebrara su servicio en el segundo set.

Bucsa registró un 37 % de acierto con su primer servicio y no salvó las dos oportunidades de rotura que cedió a la ucraniana.

La española había recibido un 'bye' en primera ronda en su condición de cabeza de serie. Hace un año cayó en la ronda clasificatoria de este torneo.

La rival en tercera ronda de Starodubtseva será estadounidense Amanda Anisimova (n.6).