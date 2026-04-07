La victoria de De Miñaur sobre Norrie cierra la tercera jornada de Montecarlo

Al australiano, sexto del mundo, le tocó un debut muy complicado en el torneo a pesar de su condición de cabeza de serie. Norrie, 24 del mundo, había llegado a cuartos de Indian Wells esta temporada. El primer set se le atravesó a De Miñaur, aunque superó al británico en el 'tie break' (7-6). El segundo, en cambio, se lo llevó Norrie por la vía rápida (2-6). En el tercero, el cabeza de serie no dio pie a la sorpresa.

Alcaraz, número uno del 'ranking' ATP, venció en su debut, directamente en dieciseisavos de final por ser cabeza de serie, al argentino Sebastián Báez (6-1, 6-3) sin tener que sufrir demasiado. Tampoco tuvieron muchos problemas Sinner, para superar al francés Ugo Humbert (6-3, 6-0), ni Bublik, para pasar por encima de Gael Monfils (6-4, 6-4).

El español jugará en octavos contra el vencedor del duelo entre el argentino Tomás Etcheverry y el francés Terence Atmane; el italiano, contra quien se imponga entre el argentino Tomás Cerúndolo y el checo Tomas Machac; el kazajo, contra quien gane entre el checo Jiri Lehecka y el chileno Alejandro Tabilo; y De Miñaur, con el italiano Flavio Cobolli o el belga Alexander Blockx.

Además, se disputaron ocho encuentros de primera ronda. En el primero del día, el español Roberto Bautista abandonó contra el italiano Matteo Berrettini cuando perdía 4-0 en el primer set a causa de problemas en su zona cervical. El italiano se enfrentará a Daniil Medvedev, también exento de la primera ronda, en dieciseisavos.

El argentino Tomás Etcheverry, por su parte, se impuso al búlgaro Grigor Dimitrov. Necesitó tres sets (6-4, 2-6, 6-3), pero fue capaz de citarse en la siguiente ronda con el francés Terence Atmane, quien superó también este martes al estadounidense Ethan Quinn (6-1, 6-4). De este cruce saldrá el rival de Carlos Alcaraz en octavos de final.

Otro duelo de dieciseisavos de final quedó configurado entre el húngaro Fabian Marozsan y el polaco Hubert Hurkacz. Marozsan pasó por encima del bosnio Damir Dzumhur, número 81 del 'ranking' ATP (6-2, 6-1), mientras que Hurkacz necesitó tres sets para superar al italiano Luciano Darderi (7-6, 5-7, 6-1).

El que no sufrió fue el croata Marin Cilic, a quien el kazajo Alexander Shevchenko no puso en demasiados problemas (6-1, 6-3). Se verá las caras en dieciseisavos con el también cabeza de serie Felix Auger-Aliassime.

El último enfrentamiento que se concretó para la segunda ronda de este torneo de Montecarlo fue el cruce entre el francés Corentin Moutet y el noruego Casper Ruud. Ruud superó al australiano Alexei Popyrin en dos sets (6-3, 6-4), y Moutet hizo lo mismo con su compatriota Alexandre Muller, proveniente de las rondas clasificatorias (6-4, 6-1).