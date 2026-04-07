Sara Sorribes: "El tenis antes era todo, ahora veo la vida un poco más amplia"

“Antes era todo, prácticamente. Tenía mucha influencia en mí. Ahora sigo teniendo una ilusión muy grande, sigo queriendo ser mejor, pero desde otra perspectiva. Tengo muchas más cosas en mi vida, por suerte, y veo la vida un poco más amplia de lo que la veía la Sara de dieciocho o veinte que soñaba con un montón de cosas”, declaró a la Real Federación Española de Tenis (RFET).
Sorribes decidió parar después de una victoria sobre la brasileña Laura Pigossi en la fase previa de la Billie Jean King Cup, en abril de 2025. Regresó a las pistas siete meses después, en un torneo Challenger en Chile, contra otra brasileña, Gabriela Ce. Ahora, ha sido seleccionada por España para disputar la eliminatoria de la Billie Jean King Cup contra Eslovenia en la ciudad de Portoroz esta semana.
“Han sido meses totalmente diferentes a lo que estaba acostumbrada en mi vida y los he dedicado a hacer cosas que me apetecían. Es el camino que necesitaba para volver a ser feliz y todo eso me ha llevado a querer volver a jugar”, reflexionó, sobre ese parón.
“Creo que parar es necesario. Creo que escucharse, entenderse y aceptarse es lo que seguramente todos necesitemos. Era lo que yo necesitaba y estoy orgullosa de haberlo hecho, de haberme dado ese tiempo y de haber aceptado que aquello era lo que necesitaba", añadió.
La medallista olímpica en París 2024, donde se hizo con el bronce, reconoció que acumulaba malas sensaciones antes de decidir parar: "No es una cosa de un día. Llevaba ya mucho tiempo sabiendo que lo estaba pasando mal dentro de la pista, que de esa manera yo no me veía. Llegó un punto en Bogotá, la semana antes de la Billie Jean King del año pasado año, que ahí sí que dije que esto no podía continuar así”.
Sorribes no pudo disputar la eliminatoria de cuartos de final de esa competición, disputada en China, en la que España fue derrotada. "Sinceramente, no estar en China fue la única semana que eché de menos de todo el año, mucho más que cualquier torneo individual”, reconoció.
Otras jugadoras de tenis le mostraron su solidaridad durante el parón. "Me sentí superentendida. Hay jugadoras que me han escrito: 'Oye, estoy sintiendo esto, tiene algo que ver con lo tuyo', y después han parado. Cuando volví a jugar, alguna jugadora que me dijo: 'Quiero hacer lo mismo que tú, porque no puedo más'", se enorgulleció.
“Me encantaría que fuese un proceso que acabas en unos meses, pero yo creo que la cabeza, o el tema de mirar hacia adentro, no te lo acabas. Necesitas mucho tiempo, muchos profesionales y mucha gente para poder entenderlo, porque siempre te vas sintiendo un poquito extraña en muchas cosas cuando, de repente, vas rascando y ves ahí algo que no sabías ni que estaba", concluyó.