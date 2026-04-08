Tenis
08 de abril de 2026 - 07:30

Berretini da la sorpresa en Montecarlo y elimina a Medvedev por un doble 6-0

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Redacción deportes, 8 abr (EFE).- El tenista italiano y número 90 del mundo, Matteo Berrettini, ha eliminado en dieciseisavos del Masters 1000 de Montecarlo a uno de los cabezas de serie del torneo, el ruso Daniil Medvedev, por un sorprendente doble 6-0.

Por EFE

El encuentro apenas duró 51 minutos y es la primera mitad que Medvedev pierde por tanta diferencia. Berretini, que venía fresco tras la retirada de su rival en la ronda anterior, el español Roberto Bautista, logró endosar dos sets de ensueño al romper el saque de ruso en todas las ocasiones que tuvo.

Por su parte, Medvedev no logró plantarle cara al italiano en ningún tramo del partido salvo en el primer juego en donde logró estar a dos ventajas de sumarlo en su casillero.

Tras esta histórica victoria, Berretini se enfrentará en los octavos de final del torneo monegasco al vencedor del encuentro entre el brasileño Joao Fonseca (40) y el francés Arthur Rinderknech (27).