Fils desata su mejor tenis y arrolla a Nakashima para completar los cuartos en Barcelona

El que llegó a ser decimocuarto del circuito profesional volvió a mostrar destellos del jugador que deslumbró en su irrupción en el circuito, antes de verse frenado por una fractura por estrés en la espalda sufrida en Roland Garros 2025, que lo mantuvo cerca de ocho meses fuera de competición.

Pese a la igualdad que sugería el ranking, el partido se desequilibró desde el inicio. Fils rompió el saque de su rival en el primer juego y encarriló un primer set que dominó de forma plácida.

Sólido desde el fondo de la pista, sin renunciar a los intercambios largos y con una agresividad constante para atacar la bola en cuanto tenía oportunidad, el francés desarmó a un Nakashima incapaz de encontrar respuestas ante la potencia y el ritmo del juego del galo.

Con golpes de gran factura, como una dejada para firmar otra rotura y situarse 5-2, cerró el primer set por 6-2 en apenas 33 minutos, ante un público de la pista central que asistía sorprendido a la superioridad del francés.

La diferencia en golpes ganadores (21 de Fils por solo 6 del estadounidense) reflejó la clara superioridad del tenista galo, un guión que se mantuvo en la segunda manga.

El francés estuvo muy fino, exhibiendo una pegada precisa y meticulosa, buscando continuamente las líneas y desactivando los arreones de carácter de Nakashima, que le había ganado en sus dos últimos enfrentamientos recientes, pero que esta vez estuvo muy lejos de ponerle en apuros.

Así llegó otra rotura para el 5-2, en una segunda manga que Nakashima intentó alargar con un 'contra break' que no fue suficiente para impedir que el francés cerrara el set por 6-3.

El noveno cabeza de serie del torneo afrontará este viernes los cuartos de final ante el principal candidato al título tras la retirada de Carlos Alcaraz: el italiano Lorenzo Musetti, en busca de repetir las semifinales que alcanzó el año pasado en el mismo escenario.