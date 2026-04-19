La dupla británica Cash-Glaspool conquista en Barcelona su primer título del año

Los británicos, que cerraron 2025 como números uno del mundo después de ganar siete títulos en su primera temporada completa como equipo -entre ellos Wimbledon-, completaron una final muy sólida en la que demostraron una gran compenetración sobre la arcilla para doblegar a sus rivales en una hora y 18 minutos de juego.

Cash y Glasspool, que en este 2026 habían cedido en las finales del ATP 500 de Doha y del ATP 250 de Brisbane, necesitaron una única rotura de servicio en cada set para sellar la victoria. De este modo, conquistan su primer título en el ATP 500 barcelonés en su segunda participación, tras caer el año pasado en los octavos de final.