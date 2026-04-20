Jódar: "No me he puesto objetivos en el ránking, todo es nuevo para mí"

Pretende ir paso a paso el madrileño que figura entre los cincuenta mejores del mundo y que llega a Madrid tras la semifinal de Barcelona, un torneo 500 donde estuvo cerca de alcanzar la final. Perdió con el que fue campeón, el francés Arthur Fils.

A pesar de su crecimiento, Jódar no se pone objetivos. "No me he puesto nunca un objetivo en el ranking porque creo que tengo que ir un poco más torneo a torneo. Es mi primer año en el circuito, soy un jugador joven y estoy descubriendo muchas cosas en estos torneos, porque todo es nuevo para mí", explicó el madrileño encuadrado en el lado de Jannik Sinner tras el sorteo de este lunes.

"Jugar con estos jugadores de alto nivel me va a dar mucha experiencia para el futuro. No tengo objetivo, no me fijo ninguno. Sólo hacerlo lo mejor posible", añadió ante los medios en la Caja Mágica.

"Intento hacer lo que siempre he hecho. Soy tranquilo dentro y fuera de la pista y tengo asumido que llegarán momentos donde las cosas no vayan tan bien como hasta ahora. Pero ahí se demostrará si eres fuerte mentalmente. Estoy preparado", añadió el madrileño cada vez más acostumbrado a comparaciones con Carlos Alcaraz o Rafael Nadal.

"Yo me lo tomo como una motivación pero no supone una presión para mi, tampoco un objetivo. Intento hacerlo lo mejor que puedo y seguir su camino. Acabo de empezar y quedan muchos años en el circuito si me responde el cuerpo. Tengo que cuidarlo y mejorar físicamente", asume Jódar.

El madrileño iniciará su recorrido por el Masters 1000 de Madrid ante el neerlandés Jesper de Jong. "Voy a ir partido a partido. Tengo un partido muy complicado y muy duro en primera ronda. El objetivo es ir partido a partido, afrontar el primer partido como si fuera el último y hacerlo lo mejor posible".

Rafa Jódar es de los jugadores que más partidos han disputado en lo que va de temporada. En su primer año profesional, se encuentra expectante ante el inicio de la competición en Madrid.

"Estoy bien y con ganas de empezar en Madrid. Tengo días de entrenamientos y el miércoles o jueves empezaré en el cuadro final. Intentaré dar mi mejor nivel y hacerlo lo mejor que pueda", explicó.

"Para mí es una alegría especial jugar este torneo que venía como espectador. También para ayudar en entrenamientos hace dos o tres años. Muchos vendrán a verme pero intentaré hacer lo mejor que pueda y disfrutar", añadió el madrileño que no se plantea aún la posibilidad de jugar en la pista central de la Caja Mágica.

"Es más un tema de la organización pero intentaré adaptarme a las condiciones que me encuentre y que me pongan. Si es la central disfrutaré pero si es otra también lo querré hacer lo mejor que pueda y disfrutar igualmente", señaló Jódar, que considera que tiene un largo camino y margen de mejora.

"Bastante grande en todos los aspectos. Si quieres competir contra los mejores tienes que ser un jugador completo en todas las superficies. Esa es la clave. Tener regularidad como hasta ahora", dijo.

Jódar sabe que en su primer año profesional está haciendo bien las cosas. "Todo ha ido muy rápido para mi y he jugado muchos partidos. Estoy contento en cómo ha ido todo y cómo ha empezado la gira de tierra. He jugado muchos partidos y eso me da confianza para el torneo de Madrid aunque tengo asumido que este torneo tiene unas condiciones muy diferentes a los otros que he jugado y tengo que adaptarme", asume.