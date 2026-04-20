Rafa Jódar irrumpe en el top 50; crece la distancia entre Sinner y Alcaraz

La retirada del murciano del torneo de Barcelona le hizo perder 280 puntos. Dijo adiós en octavos y no pudo defender la final alcanzada en el pasado curso.

El italiano Jannik Sinner, número 1 de la clasificación mundial, tiene 13.350 puntos. Un marcador que le distancia 390 puntos de Alcaraz, quien comunicó este viernes que no competirá en el Masters 1000 de Madrid. Será una oportunidad para Sinner de aumentar aún más su distancia con el español, además de poder hacerse con el quinto Masters 1000 de manera de consecutiva, algo que nunca logró nadie antes, y conseguir con uno de los títulos que faltan en su palmarés.

El 'top 10' del ranking mundial se mantuvo sin grades cambios salvo por el estadounidense Taylor Fritz, que subió un puesto en la clasificación debido a la pérdida de 50 puntos del australiano Alex de Miñaur, que cayó en octavos del Godó.

Por su parte, en los españoles, Rafa Jódar protagonizó su irrupción en el top 50 tras alcanzar las semifinales del Godó, en las que perdió contra el francés Arthur Fils, ganador del torneo y 25 del ránking, tras subir cinco puestos con su victoria; Jaume Munar se mantiene 38 en la clasificación mundial, y Martín Landaluce ingresó por primera vez en su carrera en el 'top 100' y es la raqueta número 99 del ránking ATP.

En cuanto a los latinoamericanos, la joven promesa del tenis brasileño Joao Fonseca subió cuatro puestos en el ránking hasta la posición 31 después de llegar a octavos de final en el Abierto de Múnich ATP 500. El argentino Francisco Cerúndolo cierra el 'top 20' pero con 100 puntos menos tras perder en cuartos de final contra el alemán Zverev, tercero del ránking, en cuartos de final de Múnich y su compatriota Sebastián Báez cayó siete puestos hasta la posición 64.