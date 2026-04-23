Daniel Vallejo: El próximo rival en el Masters 1.000 de Madrid

Daniel Vallejo marcó historia hoy en el tenis paraguayo: el guaraní de 21 años conquistó el triunfo más importante de su carrera luego de superar por doble 6-4 al búlgaro Grigor Dimitrov en la ronda inicial del Masters 1.000 de Madrid y es el primer compatriota en ganar un encuentro de la categoría después de Ramón Delgado de Indian Wells 2010.

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Vallejo avanzó a la segunda etapa en la Caja Mágica y tiene rival confirmado. También es joven, pero puesto 21 del ranking ATP: Learner Tien. El estadounidense de ascendencia vietnamita tiene 20 años y registra un título profesional con el Next Gen ATP Finals 2025, torneo en el que superó al belga Alexander Blockx (4-3 (7-4), 4-2, 4-1) en la final.

Learner Tien, al US Open con 16 años

Tien disputó el US Open 2022 con tan solo 16 años luego de obtener el Campeonato Nacional USTA Boys 18s, que significó un comodín para ingresar al cuadro principal del Grand Slam americano. En 2024, recibió una wild card para el Challenger Bloomfield Hills 2024, certamen que terminó ganando, siendo el primer título Challenger.

En 2025 debutó en el Australia Open

Ese mismo año, ganó el US Open Wild Card Challenge e ingresó al cuadro principal del Abierto de Estados Unidos 2024. En 2025, debutó en el Australia Open luego de acceder al cuadro principal y alcanzó la cuarta ronda tras eliminar a Camilo Ugo Carabelli, Daniil Medvedev (siendo su primer triunfo ante un top 5) y Corentin Moutet.