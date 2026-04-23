Histórico: Daniel Vallejo eliminó a Grigor Dimitrov en el Madrid Open

Daniel Vallejo eliminó a Grigor Dimitrov y clasificó a la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid. La raqueta 1 de Paraguay derrotó al búlgaro por doble 6-4 en el estadio Arantxa Sánchez de la Caja Mágica. El tenista paraguayo, que inició el certamen español desde la qualy, enfrentará al estadounidense Learner Tien de 20 años y puesto 21 del ranking mundial ATP.

El triunfo contra Dimitrov, ex número 3 del mundo y ganador de 9 títulos ATP, es el más importante de la carrera de Vallejo, quien es el primer compatriota en ganar un encuentro de la categoría del certamen después de Ramón Delgado en el Masters 1.000 de Indian Wells 2010. Por su lado, fue la tercera victoria del joven de 21 años sumando los dos de la fase clasificatoria.

Así fue el punto ganador de Daniel Vallejo

🇵🇾✨ ¡Sí, Dani! ¡Creelo, no es un sueño!



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