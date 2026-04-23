Munar, regreso a las pistas arrollador ante Shevcheko

Munar, que ya había ganado al tenista de origen ruso en el Abierto de Australia del 2024 y en el challenger de Marbella, en el 2022, no dio opción a su rival que durante varias fases dio la sensación de estar desquiciado, como cuando estrelló su raqueta contra el suelo.

El tercer jugador del tenis español, tras Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, tal y como dicta el ránking, logró su primera victoria desde hace dos meses, en los cuartos de final del torneo de Róterdam que tuvo que abandonar por lesión en el húmero derecho.

Ha tenido que recuperarse y no competir durante este tiempo y, aunque no tenía expectativas, dio un paso adelante en el cuadro de Madrid, donde jugaba su segundo partido en arcilla después del de la semana pasada en Barcelona.

No había ganado partido alguno Munar desde que se impuso al argentino Ugo Carabelli en Roland Garros del pasado año. Shevchenko, por su parte, aspiraba a lograr su segunda victoria del año contra un top 50 después de ganar a Ben Shelton en Miami y la primera en tierra después de impomnerse al italiano Flavio Cobolli en Múnich.

Munar, de 28 años, el mejor clasificado del torneo fuera de los cabezas de serie, jugará en segunda ronda con el vigente campeón, el noruego Casper Ruud.