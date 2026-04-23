Rafa Jódar, a la altura de Nadal y Alcaraz en Madrid

Abrió los brazos al cielo cuando culminó la resurrección que mostró ante el neerlandés Jesper De Jong. Una victoria, la primera en el Mutua Madrid Open de esas que se suelen recordar. Imitó la celebración de Bellingham cuando marca un gol y desde la red le señaló. Le dedicó la victoria y la clasificación para la segunda ronda.

"Ver a alguien como él en la grada es una alegría. No sabía que iba a estar, fue una sorpresa. Le agradezco que haya venido; es mi futbolista favorito” recordó Jodar al término del partido que le lleva a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid.

Después coincidieron. Se saludaron. Y compartieron momentos juntos en la Caja Mágica, a última hora y después de un duro partido, interminable.

El tenis español y el MAsters 1000 de Madrid se nutren ahora de la frescura de Rafa Jódar. Durante muchos años fue Rafa Nadal el emblema del evento. Nadie ha ganado más trofeos que él, cinco. Cuando era en pista dura y después en tierra. Y en los tiempos que corren es Alcaraz el gran aliciente del evento. A sus veintidós años ya cuenta con dos trofeos aunque lleva dos ediciones, con esta, fuera del cartel, por lesión.

La presencia del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, es el auténtico reclamo de un evento que afronta el tramo final de su primera semana. Sin embargo, el seguidor vive de ídolos. Y en este 2026 ha creado uno, Rafa Jódar. Por su trayectoria y por su irrupción.

Y de momento no decepciona este joven madrileño de 19 años que juega cada semana en su primer año como profesional. Ya está entre los cuarenta mejores del mundo y atraviesa cada desafío que afronta. De pronto, cuando hace un año estaba perdido en la clasificación ATP, ha escalado puestos de manera acelerada pero mesurada. Constante.

A la tercera ronda de un Masters 1000, en Miami, en pista dura, y a su primer partido ganado en un Grand slam, en el Abierto de Australia, le han seguido los éxitos. Primer título del circuito, en Marrakech, de nivel 250 y semifinales en Barcelona, de rango 500. Ahora apunta a igualar su mejor papel, pero en tierra, en un Masters 1000.

"Tenía muchas ganas de competir en Madrid. Sabía que tenía que hace un partido muy correcto durante todo el tramo. Las cosas no empezaron bien pero he seguido ahí y me he dado una oportunidad. Estoy contento con la victoria, esto me da una oportunidad de jugar otro partido", dijo Jódar tras ganar a De Jong.

Un resultado que asegura la presencia de Jódar sube al número 37 del ranking y se convierte en próximo rival del australiano Álex de Miñaur, quinto cabeza de serie.

El madrileño estará buscando su primer triunfo ante un Top 10 (récord de 0-1 tras caer ante el ocho del mundo, el estadounidense Taylor Fritz este año en Delray Beach.

"Tengo que recuperar bien; el jueves hay que tomarlo con calma. Hay que entrenar, es bueno en el día de descanso. Sobre todo en Masters 1000 con un día entre partidos. Intentaré hacer un buen trabajo con los fisios y prepararme para el viernes”, añadió el español.

"Espero un partido muy duro. Segunda vez ante un top 10, a aprender de las cosas que vayan sucediendo en el partido, trataré de disfrutar. No todos los días se juega ante tu público y ante un gran jugador. Intentaré disfrutar de la ocasión y ganar”.

Jódar, que ha ganado nueve de los diez partidos que ha disputado sobre arcilla, se situó a la altura de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, los únicos españoles hasta ahora que habían conseguido ganar algún partido en el Masters 1000 de Madrid antes de cumplir los veinte años.