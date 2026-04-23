Daniel Vallejo tras eliminar a Dimitrov: “Victoria increíble”

Daniel Vallejo conquistó hoy una histórica victoria en el Masters 1.000 de Madrid. El tenista paraguayo de 21 años derrotó por doble 6-4 al búlgaro Grigor Dimitrov en el estadio Arantxa Sánchez y logró el triunfo más importante de su carrera. Además, es el primer compatriota en ganar un encuentro de la categoría después de Ramón Delgado de Indian Wells 2010.

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“Fue una victoria increíble”, expresó Vallejo luego de eliminar al ex número 3 del mundo y ganador de 9 títulos ATP. “Estoy disfrutando mucho desde le comienzo, desde que salió el sorteo que iba a jugar contra un jugador de la categoría de Grigor. Ya conseguir la victoria es un bonus”, comentó el guaraní a la transmisión televisiva luego del partido en la capital española.

🇵🇾✨ ¡Sí, Dani! ¡Creelo, no es un sueño!



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Daniel Vallejo: “Es una felicidad enorme”

“Estar acá en un torneo como este, jugando contra jugadores de esta clase, para mi es una felicidad enorme”, aseguró Daniel Vallejo, quien en la próxima ronda medirá al estadounidense Learner Tien de 20 años. “Que las victorias ojalá vengan, pero lo más importante es disfrutar”, cerró el ex jugador junior número uno de la Federación Internacional de Tenis (ITF).