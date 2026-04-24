Shelton dice adiós a la primera; Prizmic, primer triunfo ante un top 10

Prizmic ganó por 6-4, 6-7(4), 7-6(5) en tres horas. Shelton, que fue siemprea a contracorriente ante un rival con el que nunca había jugado, no pudo alargar su racha en tierra batida a cinco triunfos tras ganar en Múnich y erigirse en el primer estadounidense en lograrlo desde que lo hizo Andre Agassi en el 2002.
El croata, que derrotó en primera ronda al italiano Matteo Berretitini finalista de 2021, se situó en el tercer tramo de un Masters 1000 por primera vez. Nunca había ganado a un top 10 y se convirtió en el primer croata en lograrlo en arcilla desde que Marin Cilic se impuso a Medvedev, entonces número dos del mundo, en Roland Garros 2022.
Prizmic jugará en dieciseisavos de final con el ganador del partido entre el austríaco Sebastian Ofner y el argentino Tomas Martin Etcheverry.