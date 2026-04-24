Shelton dice adiós a la primera; Prizmic, primer triunfo ante un top 10

Madrid, 24 abr (EFE).- El quinto jugador del mundo, el estadounidense Ben Shelton, flamante campeón del torneo de Múnich, el más importante que ha logrado sobre tierra, se despidió a la primera del Masters 1000 de Madrid superado por el joven croata Dino Prizmic, procedente de la previa, que por primera vez en su carrera ganó a un jugador situado entre los diez mejores del mundo.