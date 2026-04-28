Blockx sorprende a Cerúndolo y avanza a cuartos

Cerúndolo, líder del circuito en victorias en tierra batida desde el arranque de 2024, con 54, disfrutó de su tercer año seguido en la Caja Mágica en la cuarta ronda, aunque en esta ocasión no pudo celebrarlo con una victoria al encontrarse con un correoso Blockx.

El belga, de 21 años y que anteriormente se deshizo del chileno Cristian Garín, el estadounidense Brandon Nakasima y el canadiense Felix Auger-Aliassime, volvió a rendir a un nivel alto contra Cerúndolo, al que sometió, sobre todo en el segundo set, con puntos largos desde el fondo de la pista.

El primer set se tuvo que resolver en el 'tie break', con dieciocho puntos, debido a la tremenda igualdad que se vio sobre la pista de tierra batida del Arantxa Sánchez Vicario, que lució una gran entrada para la ocasión.

Blockx se medirá en cuartos con el noruego Casper Ruud, que defiende la corona de campeón lograda en la capital española en 2025.