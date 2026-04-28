Sabalenka: "A veces tienes que aprender, coger lo negativo y seguir adelante"

Baptiste, 32 del 'ranking' mundial, sorprendió a Sabalenka, que tuvo seis puntos de partido, y logró el pase a las semifinales del WTA 1.000 de Madrid al ganar por 6-2, 2-6 y 6-7 (6) en dos horas y treinta minutos.

"Fue un partido duro y ella jugó muy bien, aunque yo también lo hice. Creo que tuve algunas oportunidades en el tercer set pero sentí que quizá estaba un poco precipitada en algunos puntos en ese momento. No pudo ser pero a veces tienes que aprender, coger lo negativo de esta semana y seguir adelante", dijo Baptiste, en la zona mixta de la Caja Mágica.

"Yo tuve algunas oportunidades y no las aproveché. Siento que jugó un tenis muy valiente en esos momentos decisivos y eso marcó la diferencia", comentó la bielorrusa, que reconoció que en el primer juego del segundo set hizo "dos dobles faltas de la nada que la dieron confianza".

"A partir de ahí empezó a jugar más agresiva y a hacer un tenis valiente. No puedo decir nada más, que bien hecho por ella. Yo intenté encontrar la manera de ganar el partido pero no funcionó", concluyó.