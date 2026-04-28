Zverev aplaca a Mensik y vuelve a los cuartos de final

El tenista germano, de 29 años, presente en su novena ronda de octavos de final en otras tantas participaciones, dejó de estar presente en el tramo decisivo de un evento que ha ganado dos veces hace tres temporadas. Sin embargo, con apuros, en la primera cita entre ambos, logró un laborioso triunfo ante el jugador checo, que no pudo lograr su segundo triunfo ante un top 3 en el 2026 después de haber vencido en Doha a Jannik Sinner, entonces número dos del mundo.

Mensik, que igualó el partido al ganar el segundo set y consiguió romper el saque de Zverev por primera vez en el tercer juego del parcial decisivo, no fue capaz de consolidar la rotura y fue el alemán el que emergió cuando peor estaba y logró el triunfo después de dos horas y veinte minutos.

Alexander Zverev, que jugará sus sextos cuartos de final en la Caja Mágica contra el italiano Flavio Cobolli que previamente eliminó al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 5-7 y 6-4.

Zverev igualó a Philip a Kohlschreiber como el jugador con más partidos ganados en tierra batida (178) en la era abierta. Fue campeón en Madrid en el 2018 y 2021 y finalista en el 2022. En el 2026 aún no ha logrado título alguno.