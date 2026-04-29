Daniel Vallejo se alista para Roma tras entrenar con Sinner en Madrid

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo ya enfoca su próximo desafío en el circuito internacional: la fase clasificatoria del Masters 1000 de Roma, que se pondrá en marcha desde el lunes.

Lea más: Daniel Vallejo perdió con Cobolli y quedó eliminado del Madrid Open

Como parte de su preparación, el joven tenista completó su último entrenamiento en Madrid nada menos que junto al actual número uno del ranking mundial, el italiano Jannik Sinner.

Tras la práctica, Vallejo compartió en sus redes sociales una imagen junto al líder del circuito, acompañada del mensaje: “Último entrenamiento en Madrid”, reflejando la importancia del momento en su proceso de crecimiento.

La experiencia en la capital española dejó sensaciones positivas para el paraguayo, que venía de firmar una destacada actuación en el Masters 1000 de Madrid, donde alcanzó la tercera ronda en su primera incursión en un torneo de esta categoría. Su camino se detuvo ante el italiano Flavio Cobolli, en un partido que, más allá del resultado, representó un importante aprendizaje competitivo.

Con rodaje ante rivales de alto nivel y sumando experiencias en el circuito mayor, Vallejo encara ahora el reto en Roma con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse en la élite del tenis profesional.