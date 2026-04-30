Blockx se carga al campeón

En 96 minutos, el belga, que previamente dejó en el camino al argentino Francisco Cerúndolo y al canadiense Felix Auger-Aliassime tras superar en primera ronda al estadounidense Brandon Nakashima, ha alcanzado en la Caja Mágica la primera semifinal en el circuito en su carrera.

El jugador de 21 años sorprendió al duodécimo cabeza de serie y campeón de 2025; número 69 del mundo, que no había ganado ningún partido del Tour sobre tierra batida antes de su actuación en la tercera ronda del Masters 1000 de Montecarlo semanas atrás no dio opción al noruego.

"Yo ya estaba contento por ganar un partido y pasar de primera ronda. Llegar a semifinales es algo ni había soñado", indicó el belga al término del partido.

"Estoy orgulloso de cómo he jugado estos últimos partidos. Creo que las condiciones me vienen bien. Siento que es tierra batida, que es lenta, así que tengo tiempo para asentarme y ejecutar mis golpes. Al mismo tiempo, es bastante rápida debido a la altitud y al calor a veces. Creo que es la combinación perfecta para mi", asumió Blockx.

Con su triunfo, el belga se convirtió en el cuarto jugador con el ranking más bajo en alcanzar las semifinales en la historia del torneo de Madrid. El participante de las Next Gen Finals 2025 es el segundo hombre nacido en 2005 o después en llegar a este tramo en un Masters 1000 después del checo Jakub Mensik, en Miami.

El joven belga se enfrentará en semifinales al ganador del partido entre el segundo favorito y dos veces campeón en Madrid, el alemán Alexander Zverev y el italiano Falvio Cobolli.

Ruud abandonará el top veinte el lunes por primera vez desde mayo de 2021. El noruego ocupa actualmente el puesto número 25.