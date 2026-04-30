Martínez Romero: "La lesión de Alcaraz podría hasta hacerle perder la temporada"

Así lo indicó a EFE José Luis Martínez Romero, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, quien dirige junto al doctor Pedro Guillén la Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

El tenista de El Palmar, quien arrancó este año de forma inmejorable venciendo el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha, no tiene claro si jugará en Wimbledon y antes en Queen's, dos citas que se disputarán sobre hierba, y es que ni él ni su entorno aportan detalles sobre la lesión, tras las pruebas a las que se ha ido sometiendo.

De hecho, no hay ni diagnóstico preciso por parte de su equipo y el propio jugador en rueda de prensa dijo simplemente, cuando anunció su no presencia en el Mutua Madrid Open, que una lesión en la muñeca derecha le impedía participar.

En todo caso ha trascendido que se trata de una tenosinovitis de De Quervain, que es la inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que causa dolor, rigidez y limitación funcional. Es una dolencia común en los tenistas y que se da habitualmente por sobrecarga al repetirse constantemente el mismo movimiento.

Ante ese dolor, el hinchazón y la dificultad para mover la articulación, el reposo, además de la inmovilización, es obligado para tratar esta molestia, así como la aplicación de hielo y la ingesta de antiinflamatorios. También las sesiones de fisioterapia.

"Es un problema que se resuelve con reposo y tratamiento en muchos de los casos y en ese sentido no es algo preocupante, pero hay muchos tipos de lesiones y aquí resulta obvio que nos falta información", apuntó Martínez Romero.

"Si es una tenosinovitis aguda la recuperación se estima en un periodo De entre cuatro y seis semanas pero si la lesión viene de atrás y está cronificada ya podemos estar hablando de entre tres y seis meses, y eso supondría tener que decir adiós a la presente temporada", añadió.

En el peor de los casos podría haber una lesión ósea o que el fibrocartílago triangular, que es una especie de menisco como el de las rodillas y que une el radio con la punta del cúbito y le da estabilidad a la muñeca, se pueda romper y eso conllevaría una intervención quirúrgica.

"En este momento estamos hablando de elucubraciones pero si no hay lesión del tendón y no hay degeneración la recuperación es total, pero larga; pero las complicaciones incluso podrían motivar que Carlos tuviera que cambiar la técnica de golpeo", explicó Martínez Romero, quien le desea al palmareño la mejor de las recuperaciones.