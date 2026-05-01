Blockx: "Zverev merece estar en la final"

"Zverev tiene un juego muy completo. Saca muy bien. Resta muy bien. Sentí mucha presión desde el principio del partido y creo que merece estar en la final. Simplemente estuvo mejor y eso es todo lo que puedo decir", dijo Blockx.

El belga de 21 años no encontró soluciones a pesar del buen nivel con el servicio. "Intenté mantener mi saque alto, como en los últimos partidos. En el peloteo intenté un poco de todo. Intenté mantener el punto, intenté ser agresivo, intenté abrir la cancha. Pero sentí que él tenía una respuesta para todo", dijo.

"Solo necesito mejorar todo lo que estoy haciendo ahora para tener una oportunidad la próxima vez", apuntó Blockx que no pudo romper el saque del alemán en todo el partido.

"Me sentí bastante bien en el segundo set. Fue un partido duro, en especial el segundo set. Pero creo que puedo estar contento con las últimas dos semanas que pasé aquí", concluyó.