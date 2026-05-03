Los momentos de la jornada 34

Llegó el técnico germano y no necesitó tiempo de adaptación. No ha habido años en blanco con el exentrenador del Bayern y exseleccionador alemán. Diez victorias consecutivas ha sido el ritmo impuesto por el Barcelona en Laliga que ha ganado todo lo que ha jugado desde que perdió con el Girona. Nadie ha sido capaz de seguir el ritmo y lo celebró.

Tras el pitido final en El Sadar todo el banquillo saltó al terreno de juego y montaron una fiesta improvisada, de la mano, junto a los aficionados de su equipo que habían viajado. Con los brazos en alto, saltos, abrazos y cánticos con la afición. Bien vale el título que llegará. Cuestión de tiempo.

Ganó el Real Madrid en el campo del Espanyol, al que mete en un lío, que no ha ganado en lo que va de 2026 y que está en caída libre. Su victoria, gracias al gran partido de Vinicius, aplaza el alirón del Barcelona que se cerrará en las próximas jornadas.

El Real Madrid evitó así el pasillo en el Camp Nou. Pero puede haber título en el clásico si no es capaz de sacar los tres puntos de Barcelona al que le queda un punto para sellar su trofeo.

A lo grande, con una goleada, en un derbi, el Villarreal, asentado en el podio de la clasificación, en el tercer puesto, aseguró su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones, la segunda seguida. El conjunto de Marcelino, que ha completado un gran trabajo en el submarino amarillo ha consolidado al equipo entre los grandes del fútbol español.

Con cuatro encuentros sin perder, tres victorias y un empate, cinco puntos sobre el Atlético Madrid, la goleada frente al Levante le dio, matemáticamente, el premio de la champions. Y el equipo lo celebró como merece el objetivo cumplido, una vuelta de honor alrededor del terreno de juego para saludar y agradecer a la afición con la sintonía de la Liga de Campeones como acompañamiento. Un doblete de Mikautadze y los goles de Moleiro, Buchanan y Nicolas Pepe abrillantaron el éxito amarillo.

. LOS NIÑOS DEL ATLETI LA ANGUSTIA DEL VALENCIA

Tiene el Atlético entre ceja y ceja la vuelta de la Liga de Campeones contra el Arsenal y por eso, el técnico Diego Pablo Simeone ha optado por reservar a sus jugadores y dar entrada a menos habituales y a la cantera. Respondieron los jóvenes en Valencia donde el cuadro rojiblanco, hasta ahora una bicoca para los rivales, logró la victoria.

"Es el trabajo de Fernando Torres", dijo Simeone sobre el nivel de los jóvenes que entrena Torres en el filial. Los niños de la cantera le regalaron la victoria al equipo rojiblanco en Mestalla (0-2). Simeone alineó a cuatro de ellos en su once titular y posteriormente sacó a dos más. Los dos últimos, Iker Luque y Miguel Cubo, fueron los autores de los goles que acentúan la crisis del Valencia, otra vez a vueltas con la permanencia.

. 500 PARTIDOS DE VALVERDE; LA RESURRECCIÓN DE NICO

Ernesto Valverde cumplió ante el Alavés 500 partidos como entrenador del Athletic, que ganó en Mendizorroza y se aferra a sus opciones europeas. Al término del encuentro, en el vestuario, los jugadores no pasaron por alto esa conmemoración y ducharon al técnico y celebraron la victoria. El capitán, Iñaki Williams, le entregó una camiseta, también al ayudante. Valverde se desató y celebró, con emoción, en la fiesta espontánea que se vio en el vestuario.

Fue un triunfo rotundo que contó con la aportación y el reencuentro con el gol de Nico Williams y que complica el futuro del Alavés, aún metido en la pelea por la permanencia.

. SAMU COSTA DA VIDA AL MALLORCA Y ENREDA EL DESCENSO

Un gol de Samu costa, de cabeza, enredó aún más la lucha por la permanencia. Lejos de escapar de la zona del descenso y certificar prácticamente la salvación, el Girona se metió en un lío. No tuvo acierto y perdió el partido en Montilivi para volver a formar parte de la puja por la continuidad en Primera.

En ello está aún el Mallorca que evitó caer a la zona de descenso y que tomó aire con los tres puntos de Girona. Ahora todo puede pasar todavía.

. GUDELJ CREE, LA AFICIÓN TAMBIÉN

Aunque el Sevilla no saltó al campo este domingo y jugará, para completar la jornada, el lunes ante la Real sociedad, los seguidores buscan cualquier oportunidad y posibilidad para llenar de aliento a su equipo. Ocurrió en las puertas del estadio Sánchez Pizjuán donde se concentró medio millar de seguidores. Quieren salir de la zona de descenso y dependen de si mismo para ello. Necesitan ganar a la Real Sociedad.

En esa situación, el capitán de la plantilla, Nemanja Gudelj lo agradeció. Se bajó del autobús y se dirigió a los aficionados: "De corazón muchísimas gracias. Es imposible que este club baje. Nos vamos a dejar todo en el campo y vosotros estaréis ahí. todos juntos". EFE.