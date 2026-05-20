Camila Osorio avanza a tercera ronda y Emiliana Arango, eliminada

Camila Osorio, 77 del ránking WTA, consiguió vencer tras más de dos horas a Janice Tjen (41) por dos sets a uno (6-3, 3-6 y 6-0) y se enfrentará este jueves a la húngara Panna Udvardy (68) que ganó en segunda ronda a la burundesa Sada Nahimana por 6-4 y 6-1.

En un duelo muy igualado desde el inicio, Osorio supo mantener la solidez en los puntos importante y en las bolas de 'break'.

Tan solo cedió en el segundo set cuando tras dos pérdidas de servicio supuso que la indonesia implantara su fuerte juego y se llevara el segundo juego de la tarde.

Camila Osorio supo imponer su experiencia competitiva con 24 años en un primer set muy trabajado ante la agresividad de su rival y aprovechó los puntos decisivos.

El mismo día de partido, Osorio estará pendiente del sorteo del cuadro principal de Roland Garros, donde competirá en la modalidad de sencillos y dobles.

Por su parte, su compatriota en el torneo, Emiliana Arango (98 del ránking WTA) no corrió la misma suerte ya que cayó eliminada de la tierra batida de Rabat tras caer ante la húngara Anna Bondar (58) por 2 a 1, tras tres sets y un 'tie-break': 7-6 (6), 1-6 y 6-0.

Tras un primer set muy igualado, la colombiana forzó el 'tie-break' tras el 6-6, pero no pudo resistirse al juego de la húngara y tres pérdidas de servicio hicieron que el juego cayera de lado contrario.

Arango supo reponerse en el segundo set con mucha solvencia y llevarselo por 6 a 1, donde no dejó opción a Bondar (6-1), por lo que tuvo opciones para llevarse el partido.

Tras más de dos horas y cuarto de juego, la colombiana no pudo hacer un solo punto en el tercer set (0-6) y cedió ante la húngara, ya espera a su rival en la tercera ronda del abierto de Rabat.