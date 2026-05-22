El estadounidense Tommy Paul, rival del peruano Buse en la final de Hamburgo

En algo más de dos horas y cuarto de partido, Paul, número 25 en el 'ranking' ATP, logró levantar un mal primer set para llevarse, ante el tercer cabeza de serie del torneo, un duelo en el que fue de menos a más y en el que empezó cediendo su saque en dos ocasiones para dejar escapar la primera manga casi sin oposición por 6-2.

El norteamericano, que empezó el segundo set 3-0 abajo, logró invertir la dinámica del partido y reponerse encadenando tres 'breaks' para ganarle nada menos que seis juegos consecutivos a De Miñaur, logrando el 1-1 que igualó el encuentro.

En la última y definitiva manga, Paul fue un rodillo. Le rompió el saque al australiano a las primeras de cambio y tomó una ventaja de 0-3 que resultó definitiva.

En cómputo global, logró embolsarse 12 de los últimos 15 juegos disputados para certificar su clasificación y convertirse en el primer finalista estadounidense masculino en Hamburgo desde Jimmy Connors en 1981.