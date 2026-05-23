Arthur Fils renuncia a Roland Garros

El vencedor del pasado torneo de Barcelona compareció ante los medios para explicar que no quiere correr riesgos y prefiere ser prudente y curarse de sus problemas físicos para afrontar con garantías la temporada sobre hierba.

A sus 21 años, el francés había despertado ciertas expectativas en el torneo, en el que iba a debutar ante el veterano Stan Wawrinka, vencedor de 2015 y que ha recibido una invitación de los organizadores en la que es su última temporada en el circuito.

La retirada de Fils se suma a la baja del español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo y ganador de las dos últimas ediciones, uno de los jugadores con más tirón del circuito, en particular entre los aficionados franceses.

El número 1 francés tampoco pudo completar el año pasado su participación en Roland Garros, obligado al abandono antes de la tercera ronda por problemas en la espalda que le mantuvieron alejado de las pistas durante ocho meses.

Tras su retorno a la competición había conseguido resultados muy esperanzadores, como las semifinales de Miami y Madrid y el trofeo de Barcelona.