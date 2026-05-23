Roland Garros 2026: fixture de partidos, horarios y resultados

La edición 125 de Roland Garros se pondrá en marcha este domingo y nuevamente despierta el interés del mundo por saber quienes conquistarán el título en ambas ramas.

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La ausencia del vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, provoca un gran impacto en el torneo que siempre espera por los mejores.

En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, intentará ganar su primer Roland Garros y tendrá que verse ante la vigente campeona, la estadounidense Coco Gauff o la cuatro veces campeona la polaca Iga Swiatek.

Programación de Primera Ronda (masculino y femenino)

06:00

Lucia Bronzetti vs. Marie Bouzková (27) Cancha 6

Lilli Tagger vs. Xiyu Wang (32) Cancha 9

Ajla Tomljanovic vs. Catherine McNally Cancha 7

Marta Kostyuk (15) vs. Oksana Selekhmeteva Court Simonne-Mathieu

Sinja Kraus vs. 🇨🇭 Belinda Bencic (11) Court Philippe Chatrier

Alejandro Davidovich Fokina vs. Damir Dzumhur Cancha 14

Miomir Kecmanovic vs. Fabian Marozsan Cancha 8

James Duckworth vs. Gabriel Diallo Cancha 12

Karen Khachanov (13) vs. Arthur Géa Court Suzanne Lenglen

Pablo Llamas Ruiz vs. Thiago Agustín Tirante Cancha 13

07:10

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Anna Blinkova vs. Yuliia Starodubtseva Cancha 9

Katie Volynets vs. Clara Burel Court Simonne-Mathieu

Tereza Valentová vs. Magda Linette Cancha 7

Kyrian Jacquet vs. Marco Trungelliti Cancha 6

07:40

Francesca Jones vs. Beatriz Haddad Maia Cancha 14

Hailey Baptiste (26) vs. Barbora Krejcikova Court Suzanne Lenglen

Danka Kovinic vs. Xinyu Wang Cancha 8

Tomás Martín Etcheverry (23) vs. Nuno Borges Cancha 13

Tomas Machac vs. 🇧🇪 Zizou Bergs Cancha 12

08:10

Benjamin Bonzi vs. Alexander Zverev (2) Court Philippe Chatrier

08:20

Michael Zheng vs. Dino Prižmić Cancha 9

Quentin Halys vs. Mattia Bellucci Cancha 7

Titouan Droguet vs. Jakub Mensik (26) Court Simonne-Mathieu

08:50

Sofia Kenin vs. Peyton Stearns Cancha 14

Sara Sorribes Tormo vs. Tamara Korpatsch Cancha 8

Taylor Fritz (7) vs. 🇺🇸 Nishesh Basavareddy Court Suzanne Lenglen

Federico Cinà vs. Reilly Opelka Cancha 6

09:20

Emma Raducanu vs. Solana Sierra Cancha 13

Magdalena Frech vs. Elena-Gabriela Ruse Cancha 12

09:50

Mirra Andreeva (8) vs. Fiona Ferro Court Philippe Chatrier

10:00

Hamad Medjedovic vs. Yannick Hanfmann Cancha 9

Alexander Blockx vs. Coleman Wong Cancha 8

Lorenzo Sonego vs. Pierre-Hugues Herbert Cancha 14

João Fonseca (28) vs. 🇫🇷 P. Luka Court Simonne-Mathieu

Hugo Dellien vs. Valentin Royer Cancha 7

10:30

Ksenia Efremova vs. Sorana Cirstea (18) Court Suzanne Lenglen

Clara Tauson (21) vs. Daria Snigur Cancha 12

Marina Bassols Ribera vs. Emiliana ArangoCancha 13

Sara Bejlek vs. 🇺🇸 Sloane Stephens Cancha 6

15:15

Giovanni Mpetshi Perricard vs. Novak Djokovic (3) Court Philippe Chatrier

* Horarios aproximados sujetos a la duración de los partidos anteriores.

¿Qué bolsa de premios y puntos reparte Roland Garros?

El premio económico de Roland Garros es de 61.723.000 de euros.

Individual

Campeón: 2.800.000€ / 2.000 puntos

Finalista: 1.400.000€ / 1.300 puntos

Semifinalista: 750.000€ / 800 puntos

Cuartofinalista: 470.000€ / 400 puntos

4ª Ronda: 285.000€ / 200 puntos

3ª Ronda: 187.000€ / 100 puntos

2ª Ronda: 130.000€ / 50 puntos

1ª Ronda: 87.000€ / 10 puntos

Previa: --- / 30 puntos

Q3: 48.000€ / 16 puntos

Q2: 33.000€ / 8 puntos

Q1: 24.000€ / 0 puntos

Dobles (€ por pareja)

Campeón: 600.000 € / 2.000 puntos

Finalista: 300.000€ /1.200 puntos

Semifinalista: 150.000€ / 720 puntos

Cuartofinalista: 82.000€ / 360 puntos

3ª Ronda: 45.000€ / 180 puntos

2ª Ronda: 29.000€ / 90 puntos

1ª Ronda: 19.000€ / 0 puntos

¿Quién ganó la última edición de Roland Garros en 2025?

Carlos Alcaraz ganó el título individual en Roland Garros 2025 tras salvar tres puntos de campeonato y vencer a Jannik Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2) en una final histórica.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos superaron a Joe Salisbury y Neal Skupski 6-0, 6-7(5), 7-5 para ganar el título de dobles.

¿Quiénes ostentan los principales récords en Roland Garros?

Más Títulos Individuales: Rafael Nadal (14)

Más Títulos de Dobles: Roy Emerson (6)

Campeón más Veterano: Novak Djokovic (36) en 2023

Campeón más Joven: Michael Chang (17) en 1989

Campeón de Mayor Ranking: Nº 1 Bjorn Borg (1980, 1981), Ivan Lendl (1986, 1987), Jim Courier (1992), Gustavo Kuerten (2001), Rafael Nadal (2011, 2014, 2018), Novak Djokovic (2016, 2021)

Campeón de Menor Ranking: Nª 66 Gustavo Kuerten (1997)

Último Campeón Local: Yannick Noah (1983)Más

Partidos Ganados: Rafael Nadal (112)