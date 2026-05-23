Tenis
23 de mayo de 2026 a la - 20:30

Roland Garros 2026: fixture de partidos, horarios y resultados

Roland Garros 2026 será del domingo 24 de mayo al 7 de junio.
Roland Garros 2026 será del domingo 24 de mayo al 7 de junio.

Roland Garros pondrá en marcha este domingo su edición 125 con varios favoritos que pujarán por el prestigio y el honor de conquistar el segundo Grand Slam de la temporada. Conozca los emparejamientos, horarios y resultados en este material.

Por ABC Color

La edición 125 de Roland Garros se pondrá en marcha este domingo y nuevamente despierta el interés del mundo por saber quienes conquistarán el título en ambas ramas.

Lea más: Roland Garros, inflexible con los premios pese a la amenaza de plante de las estrellas

La ausencia del vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, provoca un gran impacto en el torneo que siempre espera por los mejores.

En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, intentará ganar su primer Roland Garros y tendrá que verse ante la vigente campeona, la estadounidense Coco Gauff o la cuatro veces campeona la polaca Iga Swiatek.

Programación de Primera Ronda (masculino y femenino)

06:00

  • Lucia Bronzetti vs. Marie Bouzková (27) Cancha 6
  • Lilli Tagger vs. Xiyu Wang (32) Cancha 9
  • Ajla Tomljanovic vs. Catherine McNally Cancha 7
  • Marta Kostyuk (15) vs. Oksana Selekhmeteva Court Simonne-Mathieu
  • Sinja Kraus vs. 🇨🇭 Belinda Bencic (11) Court Philippe Chatrier
  • Alejandro Davidovich Fokina vs. Damir Dzumhur Cancha 14
  • Miomir Kecmanovic vs. Fabian Marozsan Cancha 8
  • James Duckworth vs. Gabriel Diallo Cancha 12
  • Karen Khachanov (13) vs. Arthur Géa Court Suzanne Lenglen
  • Pablo Llamas Ruiz vs. Thiago Agustín Tirante Cancha 13

07:10

  • Anna Blinkova vs. Yuliia Starodubtseva Cancha 9
  • Katie Volynets vs. Clara Burel Court Simonne-Mathieu
  • Tereza Valentová vs. Magda Linette Cancha 7
  • Kyrian Jacquet vs. Marco Trungelliti Cancha 6

07:40

  • Francesca Jones vs. Beatriz Haddad Maia Cancha 14
  • Hailey Baptiste (26) vs. Barbora Krejcikova Court Suzanne Lenglen
  • Danka Kovinic vs. Xinyu Wang Cancha 8
  • Tomás Martín Etcheverry (23) vs. Nuno Borges Cancha 13
  • Tomas Machac vs. 🇧🇪 Zizou Bergs Cancha 12

08:10

  • Benjamin Bonzi vs. Alexander Zverev (2) Court Philippe Chatrier

08:20

  • Michael Zheng vs. Dino Prižmić Cancha 9
  • Quentin Halys vs. Mattia Bellucci Cancha 7
  • Titouan Droguet vs. Jakub Mensik (26) Court Simonne-Mathieu

08:50

  • Sofia Kenin vs. Peyton Stearns Cancha 14
  • Sara Sorribes Tormo vs. Tamara Korpatsch Cancha 8
  • Taylor Fritz (7) vs. 🇺🇸 Nishesh Basavareddy Court Suzanne Lenglen
  • Federico Cinà vs. Reilly Opelka Cancha 6

09:20

  • Emma Raducanu vs. Solana Sierra Cancha 13
  • Magdalena Frech vs. Elena-Gabriela Ruse Cancha 12

09:50

  • Mirra Andreeva (8) vs. Fiona Ferro Court Philippe Chatrier

10:00

  • Hamad Medjedovic vs. Yannick Hanfmann Cancha 9
  • Alexander Blockx vs. Coleman Wong Cancha 8
  • Lorenzo Sonego vs. Pierre-Hugues Herbert Cancha 14
  • João Fonseca (28) vs. 🇫🇷 P. Luka Court Simonne-Mathieu
  • Hugo Dellien vs. Valentin Royer Cancha 7

10:30

  • Ksenia Efremova vs. Sorana Cirstea (18) Court Suzanne Lenglen
  • Clara Tauson (21) vs. Daria Snigur Cancha 12
  • Marina Bassols Ribera vs. Emiliana ArangoCancha 13
  • Sara Bejlek vs. 🇺🇸 Sloane Stephens Cancha 6

15:15

  • Giovanni Mpetshi Perricard vs. Novak Djokovic (3) Court Philippe Chatrier

* Horarios aproximados sujetos a la duración de los partidos anteriores.

¿Qué bolsa de premios y puntos reparte Roland Garros?

El premio económico de Roland Garros es de 61.723.000 de euros.

Individual

Campeón: 2.800.000€ / 2.000 puntos

Finalista: 1.400.000€ / 1.300 puntos

Semifinalista: 750.000€ / 800 puntos

Cuartofinalista: 470.000€ / 400 puntos

4ª Ronda: 285.000€ / 200 puntos

3ª Ronda: 187.000€ / 100 puntos

2ª Ronda: 130.000€ / 50 puntos

1ª Ronda: 87.000€ / 10 puntos

Previa: --- / 30 puntos

Q3: 48.000€ / 16 puntos

Q2: 33.000€ / 8 puntos

Q1: 24.000€ / 0 puntos

Dobles (€ por pareja)

Campeón: 600.000 € / 2.000 puntos

Finalista: 300.000€ /1.200 puntos

Semifinalista: 150.000€ / 720 puntos

Cuartofinalista: 82.000€ / 360 puntos

3ª Ronda: 45.000€ / 180 puntos

2ª Ronda: 29.000€ / 90 puntos

1ª Ronda: 19.000€ / 0 puntos

¿Quién ganó la última edición de Roland Garros en 2025?

En una épica remontada, Calitos Alcaraz ganó la edición anterior al supera al vigente número 1 Jannik Sinner. El español estará fuera del certamen este año por lesión.
En una épica remontada, Calitos Alcaraz ganó la edición anterior al supera al vigente número 1 Jannik Sinner. El español estará fuera del certamen este año por lesión.

Carlos Alcaraz ganó el título individual en Roland Garros 2025 tras salvar tres puntos de campeonato y vencer a Jannik Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2) en una final histórica.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos superaron a Joe Salisbury y Neal Skupski 6-0, 6-7(5), 7-5 para ganar el título de dobles.

¿Quiénes ostentan los principales récords en Roland Garros?

El más ganador de la historia: el español Rafael Nadal conquistó 14 Roland Garros en su exitosa carrera.
El más ganador de la historia: el español Rafael Nadal conquistó 14 Roland Garros en su exitosa carrera.

Más Títulos Individuales: Rafael Nadal (14)

Más Títulos de Dobles: Roy Emerson (6)

Campeón más Veterano: Novak Djokovic (36) en 2023

Campeón más Joven: Michael Chang (17) en 1989

Campeón de Mayor Ranking: Nº 1 Bjorn Borg (1980, 1981), Ivan Lendl (1986, 1987), Jim Courier (1992), Gustavo Kuerten (2001), Rafael Nadal (2011, 2014, 2018), Novak Djokovic (2016, 2021)

Campeón de Menor Ranking: Nª 66 Gustavo Kuerten (1997)

Último Campeón Local: Yannick Noah (1983)Más

Partidos Ganados: Rafael Nadal (112)