Roland Garros 2026: fixture de partidos, horarios y resultados

La edición 125 de Roland Garros se pondrá en marcha este domingo y nuevamente despierta el interés del mundo por saber quienes conquistarán el título en ambas ramas.
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La ausencia del vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, provoca un gran impacto en el torneo que siempre espera por los mejores.
En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, intentará ganar su primer Roland Garros y tendrá que verse ante la vigente campeona, la estadounidense Coco Gauff o la cuatro veces campeona la polaca Iga Swiatek.
Programación de Primera Ronda (masculino y femenino)
06:00
- Lucia Bronzetti vs. Marie Bouzková (27) Cancha 6
- Lilli Tagger vs. Xiyu Wang (32) Cancha 9
- Ajla Tomljanovic vs. Catherine McNally Cancha 7
- Marta Kostyuk (15) vs. Oksana Selekhmeteva Court Simonne-Mathieu
- Sinja Kraus vs. 🇨🇭 Belinda Bencic (11) Court Philippe Chatrier
- Alejandro Davidovich Fokina vs. Damir Dzumhur Cancha 14
- Miomir Kecmanovic vs. Fabian Marozsan Cancha 8
- James Duckworth vs. Gabriel Diallo Cancha 12
- Karen Khachanov (13) vs. Arthur Géa Court Suzanne Lenglen
- Pablo Llamas Ruiz vs. Thiago Agustín Tirante Cancha 13
07:10
- Anna Blinkova vs. Yuliia Starodubtseva Cancha 9
- Katie Volynets vs. Clara Burel Court Simonne-Mathieu
- Tereza Valentová vs. Magda Linette Cancha 7
- Kyrian Jacquet vs. Marco Trungelliti Cancha 6
07:40
- Francesca Jones vs. Beatriz Haddad Maia Cancha 14
- Hailey Baptiste (26) vs. Barbora Krejcikova Court Suzanne Lenglen
- Danka Kovinic vs. Xinyu Wang Cancha 8
- Tomás Martín Etcheverry (23) vs. Nuno Borges Cancha 13
- Tomas Machac vs. 🇧🇪 Zizou Bergs Cancha 12
08:10
- Benjamin Bonzi vs. Alexander Zverev (2) Court Philippe Chatrier
08:20
- Michael Zheng vs. Dino Prižmić Cancha 9
- Quentin Halys vs. Mattia Bellucci Cancha 7
- Titouan Droguet vs. Jakub Mensik (26) Court Simonne-Mathieu
08:50
- Sofia Kenin vs. Peyton Stearns Cancha 14
- Sara Sorribes Tormo vs. Tamara Korpatsch Cancha 8
- Taylor Fritz (7) vs. 🇺🇸 Nishesh Basavareddy Court Suzanne Lenglen
- Federico Cinà vs. Reilly Opelka Cancha 6
09:20
- Emma Raducanu vs. Solana Sierra Cancha 13
- Magdalena Frech vs. Elena-Gabriela Ruse Cancha 12
09:50
- Mirra Andreeva (8) vs. Fiona Ferro Court Philippe Chatrier
10:00
- Hamad Medjedovic vs. Yannick Hanfmann Cancha 9
- Alexander Blockx vs. Coleman Wong Cancha 8
- Lorenzo Sonego vs. Pierre-Hugues Herbert Cancha 14
- João Fonseca (28) vs. 🇫🇷 P. Luka Court Simonne-Mathieu
- Hugo Dellien vs. Valentin Royer Cancha 7
10:30
- Ksenia Efremova vs. Sorana Cirstea (18) Court Suzanne Lenglen
- Clara Tauson (21) vs. Daria Snigur Cancha 12
- Marina Bassols Ribera vs. Emiliana ArangoCancha 13
- Sara Bejlek vs. 🇺🇸 Sloane Stephens Cancha 6
15:15
- Giovanni Mpetshi Perricard vs. Novak Djokovic (3) Court Philippe Chatrier
* Horarios aproximados sujetos a la duración de los partidos anteriores.
¿Qué bolsa de premios y puntos reparte Roland Garros?
El premio económico de Roland Garros es de 61.723.000 de euros.
Individual
Campeón: 2.800.000€ / 2.000 puntos
Finalista: 1.400.000€ / 1.300 puntos
Semifinalista: 750.000€ / 800 puntos
Cuartofinalista: 470.000€ / 400 puntos
4ª Ronda: 285.000€ / 200 puntos
3ª Ronda: 187.000€ / 100 puntos
2ª Ronda: 130.000€ / 50 puntos
1ª Ronda: 87.000€ / 10 puntos
Previa: --- / 30 puntos
Q3: 48.000€ / 16 puntos
Q2: 33.000€ / 8 puntos
Q1: 24.000€ / 0 puntos
Dobles (€ por pareja)
Campeón: 600.000 € / 2.000 puntos
Finalista: 300.000€ /1.200 puntos
Semifinalista: 150.000€ / 720 puntos
Cuartofinalista: 82.000€ / 360 puntos
3ª Ronda: 45.000€ / 180 puntos
2ª Ronda: 29.000€ / 90 puntos
1ª Ronda: 19.000€ / 0 puntos
¿Quién ganó la última edición de Roland Garros en 2025?
Carlos Alcaraz ganó el título individual en Roland Garros 2025 tras salvar tres puntos de campeonato y vencer a Jannik Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2) en una final histórica.
Marcel Granollers y Horacio Zeballos superaron a Joe Salisbury y Neal Skupski 6-0, 6-7(5), 7-5 para ganar el título de dobles.
¿Quiénes ostentan los principales récords en Roland Garros?
Más Títulos Individuales: Rafael Nadal (14)
Más Títulos de Dobles: Roy Emerson (6)
Campeón más Veterano: Novak Djokovic (36) en 2023
Campeón más Joven: Michael Chang (17) en 1989
Campeón de Mayor Ranking: Nº 1 Bjorn Borg (1980, 1981), Ivan Lendl (1986, 1987), Jim Courier (1992), Gustavo Kuerten (2001), Rafael Nadal (2011, 2014, 2018), Novak Djokovic (2016, 2021)
Campeón de Menor Ranking: Nª 66 Gustavo Kuerten (1997)
Último Campeón Local: Yannick Noah (1983)Más
Partidos Ganados: Rafael Nadal (112)