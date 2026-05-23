Sinner, a por el trono vacante de Alcaraz

Sus 29 triunfos consecutivos, los cinco torneos que ha encadenado concediendo sólo tres sets desde febrero pasado y la ausencia de su verdugo en la épica final del año pasado le colocan en solitario en la casilla de favorito y únicamente un accidente inesperado puede evitar que se convierta en el primer italiano que levanta la Copa de los Mosqueteros medio siglo después de Adriano Panatta y el tercero en hacerlo en sus 125 ediciones.

Además, con 24 años, completaría los cuatro grandes, tras sus dos Abiertos de Australia (2024 y 2025) y sus triunfos en el de Estados Unidos (2024) y Wimbledon (2025) y sumaría otro récord a un palmarés en el que ya figuran todos los Masters 1000 -el único en lograrlo junto a Novak Djokovic- y la Copa Davis, lo que reforzaría su ascendente sobre el tenis actual.

Sólo Alcaraz parece en condiciones de frenarle y el español, ganador de las dos últimas ediciones en París y del primer Grand Slam del año en Australia, no comparecerá, lo que deja un vacío inmenso frente a Sinner, como únicamente se recuerda en París en los años de mayor dominación de Rafa Nadal.

Ni el alemán Alexander Zverev, favorito número 2 pero que todavía no ha estrenado su palmarés de Grand Slam, ni el serbio Novak Djokovic, número 3 a sus 39 años, que persigue desde 2023 sumar su 25º 'grande', aportan argumentos suficientes como para poner en duda el triunfo de Sinner.

La experiencia del de Belgrado es el único aliciente que puede por ahora alimentar esa hipótesis, como ya le sirvió en las semifinales del pasado Abierto de Australia.

Pero el triple ganador de Roland Garros (2016, 2021 y 2023), que dosifica sus apariciones en el circuito, no parece en las mejores condiciones en las últimas semanas, con problemas en la espalda y resultados mediocres, octavos de final en Indian Wells, primera ronda en Roma.

Tampoco Zverev, finalista en París en 2024, emerge como un rival a la altura de Sinner, a quien apenas ofreció resistencia en la final de Madrid y que en Roma dio otra muestra de su irregularidad cayendo en octavos.

El ruso Daniil Medvedev mostró sus colmillos ante el número 1 en las semifinales de Roma, pero ni la tierra batida ni Roland Garros aparecen como los escenarios más previsibles para que dé la sorpresa.

Del resto del cuadro podría saltar alguna sorpresa, pero ninguna se apunta con la suficiente consistencia para hacer temblar la fortaleza de un Sinner que llegaba con la fuerza necesaria para destronar a Alcaraz y que se ha encontrado con la baja del español.

Una ausencia que ya es muy patente en un torneo que soñaba con repetir la épica final del año pasado, cinco horas y media de combate entre ambos que se saldaron con una victoria del español tras levantar tres bolas de partido.

El rostro de Alcaraz aparece todavía en los carteles y su nombre sigue en boca de todos, espectadores, periodistas, patrocinadores...

El carisma del español, que todos los observadores reconocen que es muy superior al de Sinner, amenaza con restar atención al torneo, que ya sabe que la rivalidad actual entre el español y el italiano es la gasolina que nutre el tenis actual.

El mundo de la raqueta ha encontrado en los dos genios del tenis la mejor receta para dejar atrás la era de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic (aunque este no ha dicho todavía su última palabra) pero sin una de las dos patas el edificio se tambalea.