Tenis
23 de mayo de 2026 a la - 14:05

Tien remonta a Navone y gana su primer título en tierra

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Redacción deportes, 23 may (EFE).- El estadounidense Learner Tien remontó al argentino Mariano Navone (3-6, 6-3 y 7-5) y logró en Ginebra el segundo título de su carrera, el primero en arcilla, en puertas del inicio de Roland Garros.

Por EFE

El norteamericano de 20 años, que tardó dos horas y media en sacar adelante la final, perdió por segunda vez en tres partidos con el ganador de las Finales Next Gen en el primer cara a cara de ambos sobre arcilla.

Learner Tien se convirtió así en el campeón más joven desde que el suizo Marc Rosset ganar a los 18 años la edición de 1989 y en el estadounidense más precoz desde su entrernador, Michael Chang, que conquistó Roland Garros a los 17 años, en ganar un torneo del circuito europeo en tierra batida.

Con la victoria lograda en Ginebra, Tien sube dos puestos en el ránking ATP, hasta el 18.