Tien remonta a Navone y gana su primer título en tierra

El norteamericano de 20 años, que tardó dos horas y media en sacar adelante la final, perdió por segunda vez en tres partidos con el ganador de las Finales Next Gen en el primer cara a cara de ambos sobre arcilla.

Learner Tien se convirtió así en el campeón más joven desde que el suizo Marc Rosset ganar a los 18 años la edición de 1989 y en el estadounidense más precoz desde su entrernador, Michael Chang, que conquistó Roland Garros a los 17 años, en ganar un torneo del circuito europeo en tierra batida.

Con la victoria lograda en Ginebra, Tien sube dos puestos en el ránking ATP, hasta el 18.