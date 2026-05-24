24 de mayo de 2026 a la - 08:25
El francés Arthur Gea: "Tengo diarrea, me voy a cagar encima"
París, 24 may (EFE).- El francés Arthur Gea, 125 del mundo, invitado por los organizadores, protagonizó una de las anécdotas de la primera jornada de Roland Garros, donde pidió al juez poder abandonar la pista del duelo contra el ruso Karen Khachanov en la pista Suzanne Lenglen por una diarrea.
"¿Habla francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo más, me voy a cagar encima", aseguró el jugador dirigiéndose al árbitro del partido.
El francés de 21 años disputa en París su segundo Grand Slam, tras haber alcanzado la segunda ronda en el pasado Abierto de Australia.