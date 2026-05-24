Solana Sierra: "Estoy ya cerca de las top"

"Poco a poco te instalas más en el circuito, entrenas con las mejores y vas conociendo a todas las jugadores. Yo trato de confiar en mi, en lo que sé que puedo lograr, sé cómo puedo jugar y trato de salir a ganar cada partido, sea quien sea la rival", afirmó la argentina, que desde hace unos meses entrena en la academia de Nadal en Mallorca, España.

Sierra otorgó mucha importancia a partidos como el que recientemente disputó contra la estadounidense Coco Gauff en Roma, que se dirimió a tres sets en 2 horas y cuarto.

"Lo dejé todo, estuve de cien, pero hay que saber mantenerlo y creo que me falta un poco físico y mental para ganar esos partidos", afirmó la argentina, que ahora se medirá a la ganadora del duelo entre la italiana Jasmine Paolini, favorita, 13, finalista en París hace dos años, y la ucraniana Dayana Yastremska.