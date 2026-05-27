Joao Fonseca remonta dos sets ante Dino Prizmic y se cita con Djokovic en tercera ronda

Fonseca tendrá enfrente, en la tercera ronda del Roland Garros, al jugador con más Grand Slam del tenis masculino, Novak Djokovic, de 39 años. Hay 20 primaveras de diferencia entre ambos.

El jugador de Rio de Janeiro, considerado el tenista brasileño más destacado desde el legendario Gustavo Kuerten, logró su primera victoria en un grande en cinco actos y, con el pase a la tercera ronda, iguala sus mejores resultados logrados en 2025 en Roland Garros y Wimbledon.

Tras un decepcionante inicio de año, con una derrota en el Abierto de Australia a las primeras de cambio y una gira de tierra muy discreta -excepto por los cuartos en los Masters 1.000 de Montecarlo-, Fonseca sintió la presión de jugar en la arcilla parisina, en la que su ídolo Kuerten se consagró en tres ocasiones (1997, 2000 y 2001).

Prizmic fue muy sólido en su saque, mientras que Fonseca titubeaba. A pesar del neto apoyo de la 'torcida brasileira', ruidosa y vestida con la camiseta de su selección 'verde-amarela', Fonseca dejó escapar dos sets.

Ya al borde del precipicio, el joven brasileño se soltó y comenzó a arriesgar con golpes ganadores. El croata, sin el poder de su servicio, empezó a hundirse, mientras el brasileño disfrutaba del momento en una pista 14 convertida en un mini Maracaná. Tras el 6-1 de la cuarta manga, había superado lo más difícil.

Si, con solo 19 años, quiere llegar a unos octavos de un grande, Fonseca deberá derribar el viernes a un monumento del tenis, Djokovic, quien le dobla en edad.