Joao Fonseca, sobre su duelo con Djokovic: "voy a disfrutarlo"

"Ojalá pueda hacerlo muy bien. Por supuesto, al entrar a la pista le voy a respetar, pero intentaré dar lo mejor de mí y ganar el partido", aseguró Fonseca, quien pasó este miércoles a tercera ronda tras remontar dos sets ante el croata Dino Prizmic, al que terminó por doblegar (3-6, 4-6 y 6-3, 6-1 y 6-2), en tres horas 27 minutos.

"La forma en que juega y cómo gestiona la presión, es realmente increíble. Y creo que tener a Novak en este deporte es un lujo. Me inspira a mí, inspira a la próxima generación y a la generación anterior", cerró.

El brasileño (19 años) y el serbio (39) disputarán un peculiar duelo generacional, pues tienen dos décadas de diferencia.