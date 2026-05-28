Burruchaga va de más a menos ante Felix Auger-Aliassime y se va en segunda ronda

Burruchaga, hijo de Jorge -autor del gol decisivo ante Alemania en 1986 que dio el segundo mundial a Argentina-, cayó por 4-6, 6-0, 7-5 y 6-1 en tres horas y cuatro minutos.

En todo caso, el de Buenos Aires se va del torneo tras lograr su primera victoria en un grande, en primera ronda, cuando venció a su compatriota Sebastián Báez, quien abandonó.