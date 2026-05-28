28 de mayo de 2026 a la - 14:55
Burruchaga va de más a menos ante Felix Auger-Aliassime y se va en segunda ronda
París, 28 may (EFE).- El argentino Román Burruchaga (68º del mundo) no consiguió seguir haciendo historia en el Roland Garros y cedió en segunda ronda ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, sexto del mundo, a pesar haber comenzado un set arriba.
Burruchaga, hijo de Jorge -autor del gol decisivo ante Alemania en 1986 que dio el segundo mundial a Argentina-, cayó por 4-6, 6-0, 7-5 y 6-1 en tres horas y cuatro minutos.
En todo caso, el de Buenos Aires se va del torneo tras lograr su primera victoria en un grande, en primera ronda, cuando venció a su compatriota Sebastián Báez, quien abandonó.