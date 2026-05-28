El joven prodigio francés Kouame, rival de Tabilo por un puesto en octavos

Será un obstáculo de talla para el chileno camino de sus primeros octavos de final de un 'grande', tras haberse quedado a las puertas en Wimbledon en 2024.

Tabilo, que este año no ha tenido buenos resultados en arcilla, más allá de su victoria en el 'challenger' de Aix-en-Provence, tendrá a su favor un mayor reposo físico.

Mientras, Kouame ha tenido que batallar durante más de 7 horas y media para avanzar dos rondas, casi cinco para superar en la segunda al paraguayo Daniel Vallejo, en un duelo cargado de alternativas que se resolvió en el juego de desempate del quinto.

Todo ello bajo las altas temperaturas que se están viviendo en París, de hasta 37 grados, de récord para un mes de mayo en la capital francesa.

En contrapartida, Tabilo ha jugado menos de dos horas, las que necesitó para superar en la primera ronda al polaco Kamil Majchrzak, al que derrotó en tres sets con relativa facilidad.

Además, el chileno nacido en Canadá y que cumplirá 29 años el próximo martes, asegura que el calor le viene bien. "Siempre me ha ayudado, es algo a lo que me he podido adaptar bastante bien", dijo tras superar su primera ronda.

En su contra tendrá al público, que ya dio muestras de que no dudará en ponerse al límite para apoyar a un jugador en el que tienen puestas todas sus esperanzas, las de un país que no gana el torneo que organiza desde hace 42 años.

Tabilo ya sabrá a qué se enfrenta. El paraguayo Vallejo aseguró que fue el público quien metió al joven Kouame en el partido en los momentos clave y se quejó de que el juez no fuera capaz de reconducir una situación que, por momentos, se desbocó.

"Es una pena que el árbitro no haya podido saber controlarlo con más autoridad. Creo que la situación se desbordó y el árbitro no hizo nada por evitarlo", dijo el joven paraguayo, que a sus 22 años debutaba en un Grand Slam.

También lo hace Kouame, 318 del ránking, invitado por los organizadores, que ha demostrado un gran nivel tenístico derrotando en primera ronda a todo un ganador de Grand Slam, el croata Ivan Cilic, y demostrando una gran fortaleza mental frente a Vallejo.

El paraguayo, al que iba ganando 2 sets a cero, remontó el marcador y le tuvo contra las cuerdas en el quinto, en el que se llegó a poner 5-2, pero el francés, aupado por la grada, reaccionó para forzar el juego de desempate.

En el mismo demostró otro momento de solidez mental, con golpes de mucho nivel cuando Vallejo remotó del 6-1 en su contra al 7-6 y mantuvo la calma suficiente para acabar ganando el partido.