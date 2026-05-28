Juan Manuel Cerúndolo reivindica su victoria ante un Sinner con problemas físicos

"No me resto valor, para nada. De mi parte lo hice muy bien, pero soy realista, estaba a un juego de perder, eso tampoco lo puedo negar. Luché a muerte, pero estaba muy difícil porque (en los dos primeros sets) él estaba siendo muy superior. Yo luché por mantenerme en el partido y lo aproveché", declaró.

Juan Manuel Cerúndolo se unió a su hermano Francisco en la tercera ronda del Roland Garros. Hasta hoy, solo dos veces había sucedido que dos hermanos pasasen a esa instancia en la arcilla parisina durante la era Open: los hermanos Mischa y Alexander Zverev, en 2018; y Gene y Sandy Mayer, en 1979.

Juanma Cerúndolo ha sido además el primer argentino que gana a un número 1 del mundo en un Grand Slam desde que Juan Martín del Potro eliminase a Rafa Nadal en el US Open de 2018.

El rival en tercera ronda del tenista argentino es un joven talento español, Martín Landaluce.

"Tiene mucho talento, juega muy agresivo, es fuerte en los dos lados, va a ser otra batalla durísima", afirmó el argentino en referencia al madrileño.